İnkılapçı aktif gençlerle ekonomik sorunların üstesinden gelebiliriz

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, ülkenin ekonomik sorunlarına değinerek, "Devrim Lideri’nin tavsiyesine göre çeşitli alanlarda aktif, çalışkan ve cesur inkılapçı gençlerden yararlanmalıyız. Gençler göreve seçildikten sonra, onlara gereken yetki verilmeli ve faaliyetleri takip edilmeli. Eğer birisi sorumluluk sahibi ise o hesap vermesi lazım , bu yüzden tam denetim de olmalı." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Eğer bunları yaparsak, Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminde sorunları çözdüğümüz gibi bugünkü sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların üstesinden gelebiliriz.” ifadesini kullandı.

İran’ın büyüyen bir güç olduğuna dikkati çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran’ın İslam milletlerinin gücünü arttırma ve Amerika'nın bölgedeki etkisini azaltma konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, hükümet ve meclisin bütçenin petrol gelirlerine bağımlılığını azaltması gerektiğini dile getirdi.