Yetkililer ülkedeki pahalılık sorunu için çözüm bulmalı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Ülkedeki ekonomik sorunlara değinen Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, ilgili yetkililerin ülkedeki pahalılık sorunu için çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "Ülke ekonomisini bozup sorun yaratanlar kimler? Yargının bu konuyu takip etmesi gerekmektedir." dedi.

Önümüzdeki Cuma gününün "Dünya Kudüs Günü" olduğuna işaret eden Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "Kudüs Günü, İslam milletinin birliğini ve iradesini sembolize ediyor ve Müslümanların ilk kıblesini savunmak için kanlarıyla mücadele eden bir milleti destekliyor. Siyonist Rejim her Cuma günü birkaç Filistinliyi katlediyor." ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "Dünya Kudüs Günü sadece bir millete ait değil, hak ile batıl arasında savaş ve mazlumların zalimlere karşı direndiği gündür.” diye konuştu.