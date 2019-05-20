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20 Mayıs 2019 - 15:26

Düşmanın herhangi bir macerasıyla yüzleşmeye hazırız

Düşmanın herhangi bir macerasıyla yüzleşmeye hazırız

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, bu kuvvetlerin düşmanların tehditlerine karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, hava kuvvetlerinin her zaman vatandaşları ve ulusal çıkarları savunma ve koruma konusunda aktif bir rol oynadığını belirtti.

Hava Huvvetleri’nin pilotları ve çalışanlarına hitap eden Tuğgeneral Nesirzade, bu kuvvetlerin düşmanların tehditlerine karşı koymaya hazır olduğunu dile getirerek, “Düşmanın herhangi bir macerasıyla yüzleşmeye hazırız.” dedi.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca, bu kuvvetlerin yüksek hazırlık düzeyde olduğunu aktardı.

Tuğgeneral Nesirzade 3 günlüğüne Buşehr, Bender Abbas ve İsfahan’daki askeri üsleri ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

News Code 1878754
Muhammed BURHAN

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