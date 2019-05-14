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14 Mayıs 2019 - 19:34

İran'ın BM Daimi Temsilcisi :

Baskı ve tehdit varsa müzakereyi kabul etmeyiz

Baskı ve tehdit varsa müzakereyi kabul etmeyiz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtrevançi, ülkesine yönelik baskı ve tehditlerin devam ettiği sürece müzakereyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

CNN kanalına konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtrevançı, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin bölgeye 120 bin asker göndermeyi düşündüğü haberini psikolojik savaş olarak nitelendiren Tahtrevançi, İran’ın bölgede çatışmaların yaşanmasını istemediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı yetkililerle telefon görüşmesi teklifine dikkati çeken Mecit Tahtrevançi, “Baskı ve tehditler devam ettiği sürece hiçbir müzakere kabul edilemz. Baskı ile müzakere yan yana olamaz” diye konuştu.

News Code 1878628

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