Baskı ve tehdit varsa müzakereyi kabul etmeyiz

CNN kanalına konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtrevançı, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin bölgeye 120 bin asker göndermeyi düşündüğü haberini psikolojik savaş olarak nitelendiren Tahtrevançi, İran’ın bölgede çatışmaların yaşanmasını istemediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı yetkililerle telefon görüşmesi teklifine dikkati çeken Mecit Tahtrevançi, “Baskı ve tehditler devam ettiği sürece hiçbir müzakere kabul edilemz. Baskı ile müzakere yan yana olamaz” diye konuştu.