Hürmüz’ün güvenliği İranlı savunucuların kararlılığına dayanıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, 8 Ekim dolayısıyla Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Uzmayi’ye gönderdiği mesajda, İran için denizlerin hayati çıkarların bulunduğu ve ulusal güvenlik ile gücün korunmasının en önemli alanlarından biri olduğunu belirtti.

Tuğamiral İrani mesajında, “Bu cepheyi korumak; inanç ve bilgiyi cesaret ve hazırlıkla birleştiren, tehlike anında tereddüt etmeden sahada yer alabilecek insanları gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Mesajın devamında, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin yıllardır Fars Körfezi’nde görev ve mücadele yürüttüğü, yerli kapasiteye ve mücadeleci ruha dayanarak İran'ın ulusal çıkarlarının ve stratejik Hürmüz su yolunun güvenliğinin korunmasında etkili bir rol oynadığı belirtildi.

Tuğamiral İrani, bu sorumluluğun Ramazan Savaşı ve Hürmüz Muharebesi sırasında daha da önem kazandığını belirterek, denizlerde görev yapan İranlı askerlerin ABD-İsrail düşmanının saldırısı karşısında ülkenin topraklarını ve çıkarlarını dikkat ve cesaretle savunduğunu ifade etti.

Tuğamiral İrani, bunun bir kez daha bu stratejik bölgenin güvenliğinin İran’ın cesur savunucularının iradesi ve hazırlığına dayandığını gösterdiğini kaydetti.