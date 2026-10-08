Erakçi: İran’ın ABD askeri uçaklarına verdiği zararın gerçek boyutu daha büyük

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, “Mayıs ayında ABD Kongresi Araştırma Servisi, İran silahlı kuvvetlerinin 42 ABD askeri uçağını devre dışı bıraktığını kabul etti. Şimdi bu sayı 81’e ulaştı. Gerçek sayı çok daha fazla” ifadelerini kullandı.

Erakçi, iddiasına ilişkin gerekçe olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), durumlarının tamamen normal olduğunu ileri sürdüğü üslerin Kongre’den tek bir senatörün dahi ziyaret ederek inceleme yapmasına izin vermediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, paylaşımının sonunda “İnsanları sonsuza kadar kandıramazsınız” ifadesini kullandı.