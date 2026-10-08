İranlı sporculardan Asya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda 4 madalya

Malezya’nın Penang kentinde düzenlenen Asya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü günü, İranlı sporcuların başarılı performansına ve milli takımın dört madalya kazanmasına sahne oldu.

Bugün gerçekleştirilen müsabakalarda Elahe Golmuhammedi, kadınlar disk atmada 35,21 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı. Böylece Golmohammadi, İran’ın bu organizasyondaki kadınlar kategorisindeki ilk altın madalyasını elde etti. Bu madalya aynı zamanda İran İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı’nın Penang’daki dördüncü altın madalyası oldu. Erkekler disk atmada Amirhossein Zare de bir gün önce altın madalya kazanmıştı.

400 metre engellide ise Tarık Ebiyat, 56,47 saniyelik derecesiyle Asya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, İran İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı’nın şampiyonadaki beşinci altın madalyası oldu.

Mehdi Vahidiyan, erkekler 200 metre finalinde 22,16 saniyelik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Vahidiyan, bir gün önce Ali Alizade, Mehran Serfraz ve Muhammed Mehdi Zare ile birlikte 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya da kazanmıştı.

Yezdan İslami ise gülle atmada 13,96 metrelik derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.

Böylece İranlı sporcular, Asya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü gününde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.