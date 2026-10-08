İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada, “Zenginleştirme nükleer sürecin ayrılmaz bir parçasıdır ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Sürecin başlangıç noktasına sahip olmadan nükleer bir endüstriye sahip olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz? Nükleer endüstri, bilim ve teknolojinin itici gücüdür” dedi.

İslami, ABD’nin ve mevcut ABD Başkanı’nın dahi ülkesinin ulusal kalkınma, ulusal güvenlik ve ulusal savunma belgelerinde nükleer teknolojiyi kalkınmanın öncelikleri arasına aldığını belirterek, tüm ülkelerin nükleer programlarını hızla ilerlettiğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, “Bunlar aldatmaca ve yalandır. Kesin olan, bir milletin ilerlemesidir. İran halkı geri kalmış bir halk değildir; öncü ve yetenekli bir millettir” ifadelerini kullandı.

İslami, İran’ın büyük potansiyele sahip bir ülke olduğunu belirterek, “İran halkının ilerleme ve bilimin sınırlarına ulaşma hakkı vardır ve bundan geri adım atmayacağız” dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerini, “Uranyumu teslim etmeyeceğiz; böyle bir şey söz konusu değil” diyerek tamamladı.