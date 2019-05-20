Huawei kararları Samsung ve Nokia hisselerini yükseltti

Trump ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Huawei'ye yönelik aldığı kararlar Çinli devin rakiplerinin hisselerinde yükselişe yol açtı. Huawei'nin akıllı telefon alanındaki en büyük rakibi Koreli Samsung'un hisseleri yüzde 2 yükseldi. Firmanın piyasa değerinde 5 milyar dolarlık artış yaşandı. Huawei'nin telekom altyapısı alanındaki en büyük rakibi Nokia'nın hisselerindeki artış ise sabah saatlerinde yüzde 5'i buldu. Buna karşılık Avrupalı çip üreticilerinin hisseleri çakıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, Huawei ile işbirliğini askıya alması Çinli şirketin rakiplerinin hisselerinde yükselişe neden oldu. 2018 yılında 292 milyon bu yılın ilk çeyreğinde ise 71.9 milyon adet akıllı telefon satarak küresel pazar lideri olan Koreli Samsung'un hisselerinde yüzde 1.94'lük yükseliş yaşandı. Böylece Samsung'un piyasa değeri bir günde 5 milyar dolar artarak 233 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in aldığı kararla yeni piyasaya çıkacak Huawei telefonlarından Gmail, Youtube gibi Google uygulamalarına ulaşılamayacak. Ayrıca en güncel Android işletim sistemine erişim olmayacak.

Diğer rakipler de Çinli

Huawei mart ayında 'B planı' olarak kendi işletim sistemini geliştirdiğini duyursa da tüketicilerin Google'ın son kararıyla beraber başka Android kullanan cihazları tercih etmesi bekleniyor. Samsung ve 2018 yılında dünya genelinde 206 milyon adet akıllı telefon satan Huawei'nin ardından en çok akıllı telefon satan şirketler Xiaomi ve Oppo olarak sıralanıyor. Ancak bu iki şirket de Çinli olduğu için topun ağzında bulunuyor. Dolayısıyla Koreli Samsung Android işletim sistemli yeni bir telefon almak isteyen tüketiciler için şu anda 'güvenli liman' haline geldi. Bu durumun 2019 yılı üçüncü çeyrek satış rakamlarına yansıması bekleniyor.

Yükseliş yüzde 5'i buldu

ABD, şu ana kadar casusluk şüphesiyle Çinli Huawei'den ekipman alımını kesen tek ülke olsa da bazı Avrupa ülkelerinin de müttefiklerini takip etmesi bekleniyor. Almanya halihazırda telekom altyapısı ihalelerinde 'güvenlik' kriterlerini çok üst seviyeye çıkardı. İngiltere'de ise başta Huwei olmak üzere Çinli şirketlerden alım yapılmasının yasaklanması tartışılıyor. Huawei Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddialarını defalarca yalanlasa da şüpheleri giderebilmiş değil. Bu sebeple altyapı alanındaki en yakın rakibi Nokia'nın hisselerinde de bugün hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bir zamanların en büyük telefon markası olan Nokia'nın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 5 yükseldi. Hisseler kazancının bir kısmını geri verse de TSİ 11.55 itibarıyla yüzde 3 prim yapmış durumda. Firmanın ABD borsalarında işlem gören hisselerinde ise açılış öncesi yüzde 4'lük artış kaydedilmiş durumda. Telekom ekipmanı pazarında Huawei ve Nokia'nın ardından üçüncü sırada yer alan İsveçli Ericsson'un da hisselerinde yüzde 1'lik yükseliş yaşandı.

Kaynak: Habertürk