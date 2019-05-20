Zarif'ten Trump'a: Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." açıklamasına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Trump, 'B Takımı'nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran binlerce yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir."

Zarif, mesajının sonunda, "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme" etiketiyle "Saygı göstermeyi dene, işe yarar!" ifadelerini kullandı.