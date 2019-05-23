ABD'nin yaptırımları İran halkına karşı ekonomik terörizmdir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN kanalına yaptığı açıklamada ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirerek, “İran olarak nükleer anlaşma konusunda hoşgörülü bir tavırla hareket ettik. Biz taahhütlerini yerine getirmeyenlerle müzakere yapmak istemiyoruz” dedi.

Zarif, ABD’nin anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyip Tahran’a karşı saygı göstermediği sürece bu ülkeyle müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

İran’ın nükleer anlaşmanın korunması için Avrupa’ya iki ay süre tanıdığına dikkati çeken Dışişleri Bakanı Zarif, bu kararın anlaşmada kalan taraflar için bir ültimatom olmadığını ve anlaşma çerçevesinde alındığını belirtti.

Zarif, ABD’nin bölgede askeri varlığını güçlendirerek, tehlikeli bir oyuna başladığına dikkati çekti.