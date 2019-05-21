Hizbullah: Ortadoğu'daki gerginliğin baş sorumlusu ABD ile İsrail

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, dün akam saatlerinde BM Lübnan Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi.

Baş baş yapılan görüşmede Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Şeyh Naim Kasım, “Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Ortadoğu’daki gerginliğin artmasından sorumludur.”dedi.

Şeyh Naim Kasım ayrıca, Washington ve Tel Aviv'in kullandığı dilin tehdit ve savaş dili olduğu için çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

“Raialyoum.com” sitesine göre, Amerikan-Siyonizm planı “Yüzyılın Anlaşması”nı kınayan Şeyh Naim Kasım, “Filistin halkı ve Filistin meselesiyle ilgilenen inananlar, bu komplo konusunda asla sessiz kalmayacaktır.” diye konuştu.