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21 Mayıs 2019 - 10:08

Hamas'tan Bahreyn'deki ekonomik çalıştaya tepki

Hamas'tan Bahreyn'deki ekonomik çalıştaya tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak, Bahreyn'de düzenlenecek ekonomik çalıştaya tepki gösterdi.

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) dün yayınladığı bildiride, 25-26 Haziran'da Bahreyn'de düzenlenecek ekonomik çalıştaya tepki göstererek, bunun Filistinlilerin haklarını daha da baltalayacağını söyledi.

Hamas’ın yayınladığı bildiride, "Ekonomik konferansın bir Arap ülkesinde (Bahreyn) yapılıyor olması, ABD’yı Filistinlilerin haklarını daha fazla baltalamaya teşvik eder." ifadesine yer verildi.

"Yüzyılın Anlaşması" planının birinci aşaması olarak bilinen Bahreyn Ekonomik Konferansı, önümüzdeki 25-26 Haziran'da Manama'da yapılacak.

News Code 1878774
Ruya FEREYDUNI

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