Rusya ile savaş çağrısı yaptı! Ortalık karıştı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito Partisi, eski Japonya İnovasyon Partisi üyesi, Osaka bağımsız milletvekili Hodaka Maruyama'nın anayasanın saldırmazlık ilkesine aykırı sözleri nedeniyle kınanmasını isteyen yasa teklifini meclise sundu.

Maruyama'nın sözlerinin "kabul edilemez" olduğuna dikkat çekilen tasarıda, "Söz konusu yorumlar anayasadaki pasifizm ilkesine aykırı olmanın yanında ulusal çıkarlarımızı da zedeleyeci niteliktedir." ifadesi yer aldı.

Tasarı, Japon parlamentosu Diet'in tarihindeki bir milletvekili için sunulan ilk kınama teklifi oldu.

Savaştan başka alternatif varmı?

Murayama, bir süre önce Japonya'nın kontrolündeki adalardan birine yaptığı ziyarette, yerel halkla ettiği sohbet sırasında, "(Adaları geri almak için) Size savaştan başka alternatif var mı?" ifadesini kullanmıştı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nı arasında uzanan, Ohotsk Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu ayıran 56 adadan oluşan Kuril Adaları II. Dünya Savaşı sırasında Rusya tarafından işgal edilmiş, barış yapıldıktan sonra da Japonya ile Rusya arasında çözülemeyen bir sorun olarak kalmıştı.

Japonlar, adalardan Japon nüfusun yoğun olarak yaşadığı bazılarını "Kuzey Toprakları" olarak kendi ülkesinin parçası olarak görürken, Ruslar söz konusu adaları "Güney Kuril Adaları" diye niteleyerek egemenlik iddia ediyor.

Son olarak Rusya ve Japonya dışişleri bakanları adalar konusunda bir çözüme ulaşmak üzere 10 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelmiş ancak görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: Haber7