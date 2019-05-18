İran'dan nükleer anlaşmanın korunmasıyla ilgili uluslararası topluma uyarı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkmenistan, Hindistan, Çin ve Japonya’ya yaptığı iki günlük ziyareti ardından sosyal medya Twitter hasabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çinli mevkidaşı Wang Yi ile verimli görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Zarif’in yaptığı paylaşımda, “Uluslararası toplum, nükleer anlaşmada kalan taraflar ve ticaret ortaklarımız istikrarın sağlanması ve anlaşmanın korunması için ekonomi alanında belirleyici adımlar atması gerekiyor” ifadesine yer verildi.