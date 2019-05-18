  1. Siyaset
18 Mayıs 2019 - 10:00

İran'dan nükleer anlaşmanın korunmasıyla ilgili uluslararası topluma uyarı

İran'dan nükleer anlaşmanın korunmasıyla ilgili uluslararası topluma uyarı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası toplumun ve nükleer anlaşma üyelerinin istikrarın sağlanması ve anlaşmanın korunması için belirleyici eylemler yapmaları gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,  Türkmenistan, Hindistan, Çin ve Japonya’ya yaptığı iki günlük ziyareti ardından sosyal medya Twitter hasabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çinli mevkidaşı Wang Yi ile verimli görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Zarif’in yaptığı paylaşımda, “Uluslararası toplum, nükleer anlaşmada kalan taraflar ve ticaret ortaklarımız istikrarın sağlanması ve anlaşmanın korunması için ekonomi alanında belirleyici adımlar atması gerekiyor” ifadesine yer verildi.

News Code 1878683
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler