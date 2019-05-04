İran yapımı animasyon Japonya'da gösterilecek

İranlı animatör Ali Zare Ghanat Nowi’nin yönetmenliğiyle yapılan “Boş Manzara” adlı kısa animasyon Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film ve Asya Film Festivali’ne katılıma hakkı kazandı.

En prestijli uluslararası festivallerden biri olarak bilinen festivalde kurgusal, belgesel, deneysel ve animasyon bölümlerinde kısa filmler yarışacak.

1999 yılından beri faaliyet gösteren festival bu sene 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

İki buçuk senelik bir sürede yapılan “Boş Manzara” animasyonu savaşa katılan oğlunu bekleyen bir annenin hikayesini anlatıyor.