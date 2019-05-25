Çin'de İran Günü Etkinliği gerçekleşti

İran Günü Etkinliği, Çin’in Guangzhou kentinin ev sahipliğinde gerçekleşen Asya Mutfağı Festivali’nin kapanış töreniyle eş zamanlı olarak düzenlendi.

İran’ın Guangzhou Başkonsolosu Şirgulami, binlerce yıllık İran uygarlığı ile kültürüne atıfta bulunarak, “İran yemek kültürü kendine has özellikleri ile diğer ülkelerdeki yemek kültürünü de büyük ölçüde etkilemiştir.” dedi.

Şirgulami, “İran kültüründe yemekler sırf bir beslenmek için değil; onlar sevgi, kimlik, dayanışma ve yaratıcılığın bir sembolüdür.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’nın (İRNA) haberine göre, Asya Mutfağı Festivali, 19-23 Mayıs tarihlerinde Guangzhou kentinin Haixinsha Parkı’nda düzenlendi.

Geleneksel İran mutfağının örnekleri ile el sanatlarını sunan İran standı izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.