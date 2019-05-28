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28 Mayıs 2019 - 10:28

Japonya'da ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Japonya'da ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı.

AA'nın Japon NHK televizyonunundan aktardığı habere göre, başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisi, eli bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı.

Saldırgan bıçağı kendisine saplayarak intihar etti

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.

Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

3 öğrencinin durumu kritik

16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

News Code 1878910
Azar MAHDAVAN

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