İslami Cihat Hareketi'nden "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi siyasi büro üyesi Halit el-Beteş, Yüzyılın Anlaşması ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Halit el-Beteş, ABD’nin Filistin halkına Yüzyılın Anlaşmasını empoze etme çabalarının reddedildiğini açıkladı.

El-Betş ayrıca Filistin halkını ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı skandal kararına karşı direnmeye çağırdı.

ABD yönetimi yakında İsrail’in çıkarlarını sağlamak için hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen planı açıklayacağını duyurmuştu.