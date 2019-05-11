Filistin halkı "Yüzyılın Anlaşması"nın uygulanmasını engelleyecek

Al Alem kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi siyasi büro üyesi Halit el-Beteş, Filistin halkının Oslo Anlaşması’nı ortadan kaldırdığı gibi Yüzyılın Anlaşması’nın uygulanmasını da engelleyeceğini duyurdu.

Halit el-Beteş, "Biz sahada bütünüz ve ablukayı kırmak üzere büyük dönüş yürüyüşü gösterilerini Batı Şeria’ya taşımalıyız." dedi.

El-Beteş sözlerinin devamında, “Defalarca bu yürüyüşlerin direniş silahlarıyla muhafaza edileceğini ve düşmanın Mısır'ın arabuluculuğuyla sağlanan anlaşmaya bağlı kalmaması halinde, burada kalacağımızı söyledik.” ifadelerinde bulundu.