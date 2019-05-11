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11 Mayıs 2019 - 10:00

Filistin halkı "Yüzyılın Anlaşması"nın uygulanmasını engelleyecek

Filistin halkı "Yüzyılın Anlaşması"nın uygulanmasını engelleyecek

Filistin İslami Cihad Hareketi siyasi büro üyesi Halit el-Beteş, “Filistin halkı Yüzyılın Anlaşması'nın uygulanmasını engelleyecek” dedi.

Al Alem kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi siyasi büro üyesi Halit el-Beteş, Filistin halkının Oslo Anlaşması’nı ortadan kaldırdığı gibi Yüzyılın Anlaşması’nın uygulanmasını da engelleyeceğini duyurdu.

Halit el-Beteş, "Biz sahada bütünüz ve ablukayı kırmak üzere büyük dönüş yürüyüşü gösterilerini Batı Şeria’ya taşımalıyız." dedi.

El-Beteş sözlerinin devamında, “Defalarca bu yürüyüşlerin direniş silahlarıyla muhafaza edileceğini ve düşmanın Mısır'ın arabuluculuğuyla sağlanan anlaşmaya bağlı kalmaması halinde, burada kalacağımızı söyledik.” ifadelerinde bulundu.

News Code 1878534
Ruya FEREYDUNI

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