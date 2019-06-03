Petrolde son durum

Bloomberg' de yer alan göre, petrol fiyatları, ABD'nin artan bir şekilde saldırganlaşan ticaret politikasının küresel ekonominin önemli bir yavaşlamaya girmesine neden olabileceği endişelerini artması ile birlikte düşüşünü sürdürdü. Petrol bu hareketin etkisi ile üç günde değerinin onda birinden fazlasını kaybetti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 5.5 düştükten sonra yüzde 2.6 daha geriledi. Çin, Pazar günü açıkladığı beyaz belge'de ABD'yi ticaret görüşmelerinin çökmesinden sorumlu tutarak ve taviz vermesi yönündeki baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek mücadeleci bir ton kullandı. Bu açıklama, Beyaz Saray'ın Cuma günü Meksika mallarına ek gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülke tanımlamasından çıkararak ABD'ye gümrük vergisiz mal ihraç etmesini durdurması sonrası piyasalarda meydana gelen sarsıntıdan sonra geldi.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 41 sent ya da yüzde 0.8 düşerek Singapur saati ile 11:28'de varil başına 53.09 dolara geriledi. Fiyatlar erken saatlerde 1.39 dolar düşerek 52.11 dolara kadar geriledi ve 11 Şubat'tan bu yana en düşük kapanışına yöneldi. Kontrat son bir ayda yüzde 16'dan fazla düştü.

Ağustos vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 62 sent ya da yüzde 1 düşerek varil başına 61.37 dolara indi. Temmuz kontratı Cuma günü yüzde 3.6 düşüşle 64.49 dolardan vadesini durdurdu. Küresel gösterge Brent petrolü, Ağustos vadeli WTI'a kıyasla 8.09 dolar primli işlem gördü.