  1. Ekonomi
6 Haziran 2019 - 12:07

Brent petrolün varili 61,62 dolar

Brent petrolün varili 61,62 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,62 dolardan işlem görüyor

Hürriyet'e göre, dün 63,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,41 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 61,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,78 dolardan alıcı buldu. 

ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,4 milyon varille rekor seviyede seyretmesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. 
Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Brent petrolde teknik olarak 60,81 ile 62 dolararalığının direnç, 60,35 ile 61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

News Code 1879070
Azar MAHDAVAN

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