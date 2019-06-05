Brent petrolün varili 62,25 dolar

Hürriyet'te göre, dün 62,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 62,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi azaltma kararının sürdürüleceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,77 ile 62,06 dolar aralığının direnç, 61,19 ile 61,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.