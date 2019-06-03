  1. Dünya
  2. Avrupa
3 Haziran 2019 - 13:31

Rusya: Venezuella’daki askerlerimizi çağırmayacağız

Rusya: Venezuella’daki askerlerimizi çağırmayacağız

Rusya’nın Venezuella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çağıracağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sputnik'e göre, Rusya’nın Venezuella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çağıracağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi Moskova’nın Venezuella’daki askeri uzmanlarını çağıracağıni ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili konuşan Zayemskiy, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Zayemskiy “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunlari durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ dedi.

News Code 1879033
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler