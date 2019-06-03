Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında flaş açıklamalar

Hürriyet'e göre, ABD Başkanı Donald Trump İngiltere gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı sert bir dille eleştirdi.

Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Sadiq Khan'a ağır sözler sarfetti.

Trump mesajında, "Sadık Khan bana bizim budala ve beceriksiz New York Belediye Başkanı'nı anımsatıyor." dedi

Mesajlarına devam eden Trump, "NYC Belediye Başkanı gibi berbat icraatler yapan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İngiltere'nin en yakın dostu ABD Başkanı'nın gezisi ile ilgili edepsiz tavır takınıyor. O, bana değil her şeyden önce Londra'daki suç oranlarına odaklanması gereken tam anlamıyla bir ezik" ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bir tv programına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Trump için "kırmızı halı sermemesi" gerektiğini ifade etmişti.