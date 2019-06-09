Zarif: Avrupa İran'ı eleştirecek durumda değil

ABD’nin yaptırımları ve nükleer anlaşmadan geri çekilmesini konu alan bir programa katılan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, birkaç yabancı yetkilinin Tahran’a yapacağı ziyaretne dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bana göre, Japonya Başbakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Bişkek ziyareti, ülke liderleriyle görüşme fırsatı sağlayabilir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ne geleceği ve politikalarını açıklama hususunda bir fırsat sağlayıp tüm dünyayı hedef alan politikalarla başa çıkmak için bir çözüm bulmak için yardımcı olabilir”

Zarif, “Almanya tarafı Tahran’da, Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi konusunda bir yanıt verecek mi?” sorusu üzerine, “Avrupalılar, nükleer anlaşma ile alakası olmayan konularda İran'ı eleştirecek durumda değiller. Batı’nın bölgemizdeki politikaları zarardan başka hiç bir şey getirmemiştir. Almanya gibi bazı ülkeler, Yemen halkını bombalamak için Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu, ancak Batı genellikle otoriter rejimlerin suç işlemesine izin veriyor.” yanıtını verdi.

Zarif sözlerine şunları da ekledi:

“Avrupalılar ve nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların görevi, İran'ın ekonomik ilişkilerinin durumunu normale döndürmektir. Onlar bunun ne kadar ilerlediğini söylemeliler. Nükleer anlaşmada atılan adımlar değil çıkacak sonuç çok önemli. Çalıştık ama sonuç çıkamadı gibi sözleri doğru bulmuyorum. Biz de bundan sonra onların yaptıklarının aynısını uygulayabiliriz.”

İran'dan Batı'ya nükleer ültimatoma ilişkin Zarif, “Onlar bir şey yaparlarsa, kendi sorumlulukları yönünde olduğunu biliyorlar. Biz de eylemlerimizi ya durdururuz ya da onların hareketlerine göre gerekli kararlar alırız.” diye konuştu.

Bakan Zarif, İran’ın füze gücü konusunda fotoshop yaptığını ileri süren Amerika Dışişleri Bakanlığının İran işleri grubu Başkanı Brian Hook’un iddiası hakkında, “Göreceğiz. ABD'nin politikaları yalnızca İran’ı değil tüm dünyayı hedef alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.