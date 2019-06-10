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10 Haziran 2019 - 12:50

Zarif, Alman mevkidaşı Mass'la görüştü

Zarif, Alman mevkidaşı Mass'la görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Mass ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Mass ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma, AB'nin İran'la işbirliği, bölgesel ve küresel konuların masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Zarif ve Mass, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensupların sorularını yanıtlayacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün sabahın erken saatlerinde Tahran’a geldi.

Diplomatik bir kaynak Reuters’e yaptığı açıklamada, Maas’ın Tahran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geleceğini bildirdi.

News Code 1879153
Muhammed BURHAN

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