Moldova Cumhurbaşkanı görevden azledildi

Euronews'e göre, ülkede şubat ayında yapılan seçimin ardından başlayan hükümet kurma çalışmaları, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeni bir boyut kazandı. Ülkede dün hükümet kuruldu ancak mahkeme, anayasal gereklilik olan 3 aylık sürecin aşıldığını belirterek, cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesi gerektiğini açıkladı.

Rusya'nın desteklediği Sosyalist Parti ve Avrupa yanlısı ACUM bloku, cumartesi günü hükümet kurma konusunda anlaşarak eski Eğitim Bakanı Maia Sandu'yu başbakan olarak atamıştı. Ancak Demokratik Parti, hükümet kurulması için en son tarihin 7 Haziran olduğunu ve bu sürenin aşıldığı gerekçesiyle hükümetin meşru olmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi'nin tekrar seçim yapılması kararını hatırlatan Demokratik Parti, Sosyalistlerin iktidarı gasp ettiği öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi de önceki kararını gerekçe göstererek Dodon'un görevinden azledildiğini duyurdu. Açıklamada seçimlerin ardından 3 ay içinde hükümetin kurulamaması durumunda yeniden sandığa gidilmesi gerektiği vurgulandı.