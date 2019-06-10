Zarif: Dost ülkelerle müzakere yapmaktan endişelenmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin gerçekleştireceği Tahran ziyaretini değerlendirerek, İran'ın dış politikasının geleceğini İslam Cumhuriyeti’nin makul siyasetinin bir devamı olarak nitelendirdi.

Dostane ve yakın ilişkilere sahip olan ülkelerle müzakere yapmaktan asla endişelenmediklerini dile getiren Zarif, Japonya yetkilileriyle de görüşeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerinin devamında, “Japonya Başbakanı ile müzakerede uluslararası toplumun nükleer anlaşmanın başarılarını koruma konusunda nasıl hareket edeceğini açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.