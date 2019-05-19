  1. Kültür
19 Mayıs 2019 - 13:36

İran yapımı kısa film İtalya yolunda

İran yapımı kısa film İtalya yolunda

İran yapımı “Karmaşa” adlı kısa film, İtalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Cefalù Film Festivali’nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Emir Rıza Tahirverdi’nin yazıp yönettiği “Karmaşa” adlı kısa film, İtalya’da düznlenecek olan Uluslararası Cefalù Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası Cefalù Film Festivali, önümüzdeki 1 Haziran 2019’da İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenecek.

Kısa filmin özeti şöyledir: Uyuyor muyuz ya da uyanık mıyız? Gerçeği nasıl ayırt edebiliriz?

“Karmaşa” eseri geçenlerde İngiltere’deki 9.Uluslararası The Lift-Off Sessions Film Festivali ile Bağdat’ta düzenlenen 34.Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’ne de katılmıştı.

News Code 1878721
Ruya FEREYDUNI

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