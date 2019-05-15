İran yapımı "Apandis" filmi İspanya'da gösterilecek

Hüseyn Namazi’nin yönetmenliğini yaptığı “Apandis” adlı film İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek olan 18. Uluslararası Imagine Film Festivali’nde gösterilecek.
“Apandis” filmi geçenlerde Kanada’da düzenlenen 47.Uluslararası Montreal Film Festivalin’de en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü.
Hastanede çekilen “Apandis” adlı film bu özel açıdan toplumdaki kaygı ve endişe dolu meseleleri anlatıyor.
18. Uluslararası Imagine Film Festivali 17-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
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