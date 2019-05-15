  1. Kültür
15 Mayıs 2019 - 14:12

İran yapımı "Apandis" filmi İspanya'da gösterilecek

İran yapımı "Apandis" filmi İspanya'da gösterilecek

Her yıl İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Uluslararası Imagine Film Festivali bu sene İran yapımı "Apandis" adlı filme ev sahipliği yapacak.

Hüseyn Namazi’nin yönetmenliğini yaptığı “Apandis” adlı film İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek olan 18. Uluslararası Imagine Film Festivali’nde gösterilecek.

“Apandis” filmi geçenlerde Kanada’da düzenlenen 47.Uluslararası Montreal Film Festivalin’de en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü.

Hastanede çekilen “Apandis” adlı film bu özel açıdan toplumdaki kaygı ve endişe dolu meseleleri anlatıyor.

18. Uluslararası Imagine Film Festivali 17-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1878638
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler