Japonya'da İran yapımı animasyona büyük ödül

Sinemacı Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt Muyum?" adlı kısa animasyon Japonya’da düzenlenen 22.Uluslararası Media Arts Festivali’nin "New Face" ödülüne layık görüldü.

27 Mayıs’ta Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlen Uluslararası Media Arts Festivali 31 Mayıs’a kadar sinemaseverleri ağırlayacaktır. Festivale 102 ülkeden 4 bin 382 film yarışacak.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık animasyon 2017 yılında dijital animasyon tekniğiyle yapılmıştır.

Söz konusu kısa animasyonun özeti şöyle: "Öğrenciler, okulda herkesin tanıdığı kurt ile kuzu masalını kukla oyunu ile sergiliyorlar. koyun, yavrularını bulmak için bahçeye çıkınca, çimler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten bir kurdu görüyor. Kurt her zaman olduğu gibi başarısız kalıyor…"