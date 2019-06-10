Almanya Dışişleri Bakanı Tahran'da

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün sabahın erken saatlerinde Tahran’a geldi.

Tahran’daki karşılıklı görüşmelerde nükleer anlaşmanın son durumu ile Avrupa tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmanın ele alınması bekleniyor.

Diplomatik bir kaynak Reuters’e yaptığı açıklamada, Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın Tahran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geleceğini bildirdi.

Adını açıklamak istemeyen kaynağa göre, Mass’ın ziyareti mevcut nükleer anlaşmayı korumayı ve ABD’nin İran’a yönelik eyleminin neden olduğu gerilimleri azaltmayı amaçlıyor.

Başkent Bağdat’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Heiko Maas, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede Mass, Avrup Birliği ile ülkesinin İran’la yapılan nükleer anlaşmaya bağlılığına vurgu yapmıştı.