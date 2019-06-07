Almanya Dışişleri Bakanı İran'a geliyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, düzenlediği haftalık basın toplantısında Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın önümüzdeki haftada İran’a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maas’ın İran’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’e de ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Mass’ın Tahran ziyaretinde İran’la yapılan nükleer anlaşmanın son durumunu görüşmesi bekleniyor.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Bakan Mass’a Tahran ziyaretinde Avrupa’nın İran’la ticaret için kuracağı Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu’nun (INSTEX) Alman yöneticisi Per Fischer eşlik edecek.