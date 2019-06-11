Abe’nin İran ziyaretinin amacı ikili ilişkileri geliştirmektir

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamalarda Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin daveti üzerine İran'a geleceğini belirterek, “Abe, 12-13 Haziran günlerinde İran’ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Ruhani ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüşecektir” dedi.

Ali Rebii, ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Tahran-Tokyo ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İran’a geleceğini ifade etti.

Rebii'nin açıklamasında Japonya'nın gerilimleri azaltmak için İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü yapıp yapmayacağından söz edilmedi.

"Japonya arabuluculuk yapacak" iddiası

Yaklaşık 40 yıl sonra Jopanya’dan ilk kez bir başbakan İran’a geliyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe daha önce Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu teklifi destekleyeceğini söylemişti.