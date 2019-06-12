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12 Haziran 2019 - 16:23

Japonya Başbakanı Abe'nin tarihi Tahran ziyareti başladı

Japonya Başbakanı Abe'nin tarihi Tahran ziyareti başladı

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Japon Başbakanı Şinzo Abe, Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Japon Başbakanı Şinzo Abe, Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu akşam Şinzo Abe'yi Tahran'daki Saadabad Sarayı'nda ağırlayacak.

Japon yetkili, İran temasları çerçevesinde yarın Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya gelecek.

Japon basınında yer alan bilgilere göre Japonya Başbakanı, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek için Tahran'a ziyarette bulunacak.

Ziyaretin 40 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtiliyor. 

News Code 1879219
Muhammed BURHAN

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