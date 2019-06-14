Devrim Lideri, Donald Trump'ı küçük düşürdü

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, sosyal medyanın önemine değinerek, “Ülkede medya sahipleri, medya içerikleri oluştururken dikkatli olmalı. Düşman medya kuruluşları din ve inancı bile görmezden geliyorlar.” dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran’da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Ayetullah Hatemi, 40 yıl sonra Japonya Başbakanı’nın İran’a gelmesini “önemli bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hatemi, “İslam Devrimi Lideri, Japon yetkili ile görüşmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir cevaba 'layık olmadığını' söyleyerek onu küçük düşürdü.” açıklamasını yaptı.

Ayetullah Ahmed Hatemi ayrıca, Devrim Lideri’nin Abe’ye müzakere ile hiçbir sorunun çözülmeyeceğini ve hiçbir özgür ülkenin baskı altındaki müzakereyi kabul etmeyeceğini söylediğini hatırlattı.

Devrim Lideri’nin görüşme sırasındaki açıklamalarını takdir eden Aytullah Hatemi, “Biz bölye bir bilge lidere sahip olduğumuz için övünüyoruz.” diye konuştu.

"Al Suud İslam dünyasının kara lekesi"

Aytullah Hatemi, Suudi Arabistan'ın bölgesel politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde cinayet ve yağmacılık varsa, Suudilerin adı görülür. Al Suud, Yemen'in tüm altyapısını yok ederek 50 binden fazla Yemenli sivili katletmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan bir rapora göre, Yemen’de her saat (Suudilerin saldırıları nedeniyle) bir anne ve altı bebek ölüyor.Suudiler İslam dünyasının kara lekesi."