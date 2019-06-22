Amerikan yaptırımları İranlı işçilerin haklarını ihlal ediyor

İran Kooperatif, Çalışma ve Refah Bakanı Muhammed Şeriatmedari, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cenevre’de düzenlenen 108'inci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda İranlı işçilerin özellikle kadınların haklarının ihlal edilmesine ve İranlıların istihdam olanaklarının tehlikeye atılmasına sebep olan Amerika’nın insanlık dışı yaptırımlarına şiddetle tepki gösterdim.” dedi.

Konferans sırasında Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Suriyeli, Bulgar, Malezyalı ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile bir araya gelerek deneyimlerin paylaşımı ve daha fazla işbirliği yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan Asya Pasifik Grubu (ASPAG) çalışma bakanları oturumunda İranlı bakan Şeriatmedari grubun dönem başkanı olarak seçildi.

108'inci Uluslararası Çalışma Konferansı 10-21 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinin ev sahipliğinde gerçekleşmişti.