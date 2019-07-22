İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstereceğiz

İHA'da yer alan bilgiye göre, Japonya'da Üst Meclis seçimlerini iktidar koalisyonunun kazanmasının ardından Başbakan Şinzo Abe basın toplantısı düzenledi. İran ve ABD arasındaki gerginliğe değinen Abe, “İran'la uzun zamandır bir dostluğa sahibiz. Cumhurbaşkanı ve diğer liderlerle çok kez görüştüm. Ne yapılması gerektiğine dair herhangi bir karar vermeden önce Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istiyor.” dedi.