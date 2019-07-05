İsrail’i yok etmek için nükleer santralleri hedef almamız yeterlidir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muhammed Ali Muvahhıdi Kirmani’nin imamlığında kılındı.

Cuma Namazı hutbelerinde bölgesel gelişmelere dikkati çeken Ayetullah Kirmani, “ABD, Dünya Savaşı’nda Japonya’nın iki şehrini atom bombasıyla hedef alarak kadın, yaşlı ve çocuk demeden 220 bin kişiyi katletti. Ama şimdi onlar 150 İranlı hayatını kaybeder diye İran’a yönelik saldırıdan vazgeçtiklerini iddia ediyorlar. Hayır, böyle değildir. ABD, kendi askerlerinin cenazesini görmek istemediği için saldırından vazgeçmiştir” dedi.

İran’ın uranyum zenginleştirme limitini aşmak istediği yönündeki haberlere değinen Cuma Namazı hatibi, “İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek. Bu karar, atom bombası için değildir. Çünkü bu gibi silahları ne meşru biliyoruz ne de onlara ihtiyaç duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Kirmani, “Siyonist Rejim’in cinayetlerine son vermek için Dimona Nükleer Santralini hedef almamız yeterlidir. Böylece İsrail kendi atom bombalarıyla birkaç defa yerle bir edilebilir” değerlendirmesini yaptı.

Cuma Namazı hatibi, “Biz 7 Temmuz’dan itibaren istediğimiz ve ihtiyaç duyulduğu kadar uranyum zenginleştireceğiz. Onlar eğer Fars Körfezi’ndeki mavi suların kırmızıya dönüşmesini istemiyorlarsa askeri saldırıyı düşünmesinler” diye konuştu.