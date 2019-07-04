İşgal güçleri Kudüs'te Filistinli iki çocuğu yaraladı

İşgal altındaki Kudüs kentinin doğusunda yer alan Ebu Dis beldesinde Filistinli iki çocuğun işgal güçlerinin açtığı ateşle yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılay Derneği konuyla ilgili yayınladığı bildiride, ilk yardım ekiplerinin Kudüs’ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde gerçek mermiyle yaralanan iki çocuğa müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Bildiride, çocuklardan birinin bacağından yaralandığı ve diğerinin de başından hafif bir şekilde yaraladığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Ebu Dis beldesinde işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığını ve iki çocuğun gerçek mermiyle yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, çocuklardan 15 yaşında olanının bacağından ve 14 yaşındakinin de ayağından yaralandığını, onlarca kişinin de işgal güçlerinin attığı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini, yaralıların hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

İşgal güçlerinin son günlerde Kudüs ve beldelerine baskınlarını yoğunlaştırdığı, baskınlar sırasında Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi