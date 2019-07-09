Petrol ekonomik yavaşlama endişeleri ile düştü

Bloomberg'e göre, petrol fiyatları, yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin endişeler jeopolitik gerilimlere ağır basarken, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in faiz indirimine ilişkin işaretlerini beklemeleri ile birlikte son bir haftada ilk kez düştü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 0.3 yukarıda kapandıktan sonra yüzde 0.5 kadar geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba ve Perşembe günü Kongre'de kanun yapıcılara konuşacak. Orta Doğu'da tansiyon, BP Plc'nin bir tankerini, İngiltere'ye ait kuvvetler tarafından geçen hafta İran petrolünü taşıyan bir tankerin Cebelitarık açıklarında durdurulması sonrası İran'ın misillemede bulunacağı endişesi ile Fars Körfezi'nde tutması ile birlikte yüksek kalmaya devam etti.

Ham petrol fiyatlarında temel olarak ABD-İran anlaşmazlığından dolayı meydana gelen ralli geçen hafta, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarını uzatmasına karşın yatırımcıların kötüleşen talep ihtimalinden endişe duymaları sonucu teklemeye başladı. ABD ve Çin'in aralarındaki ticaret anlaşmazlığını kısa vadede çözme olasılığı düşük, bu nedenle yatırımcılar artan bir şekilde tüketimin canlanması için parasal teşvikleri umuyor.

Seul'de HI Investment & Futures Corp. Sungchil Will Yun, "Yatırımcılar ve traderlar, pozisyonlarına karar vermeden önce Fed'in hangi yönde hareket edeceğini görmek için bekliyor," dedi ve "Küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler şu anda Orta Doğu'daki gerilimler gi,bi olaylara ağır basmış görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 23 sent ya da yüzde 0.4 düşerek Singapur saati ile 11:00'de varil başına 57.43 dolara geriledi. Fiyatlar erken saatlerde 29 sent kadar düştü. Kontrat geçen Salı kapanışından Pazartesi günü itibariyle yüzde 2.2 yükselmiş durumda.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 26 sent ya da yüzde 0.4 düşerek varil başına 63.85 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü yüzde 0.2 aşağıda kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Ağustos vadeli WTI'a kıyasla 6.33 dolar primli işlem gördü.