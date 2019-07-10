ABD'nin nükleer anlaşma tutumu çok gülünç

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Ruhani, "Düşman (ABD) bölgede güvensizlik yaratmaya çalışıyor ve bunun için ülkemizin hava sahasını ihlal etti ki sert bir şekilde karşılık verildi. Diğer yandan da İngiltere vasıtasıyla İran’ın petrol tankerine alıkonuldu. Bu yanlış bir iş ve rezilliktir." dedi.

İngiltere’nin eylemini “hata” olarak nitelendiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Hepimiz deniz yolu hatlarının tüm dünyada tam bir güvenlik içinde olmasını sağlamak için çaba sarf etmeliyiz. Kriz başlatan taraf İngiltere'yi bu konuda uyarıyorum. İngilizler sonuçlarını daha sonra anlayacaklardır. Belki de İngilizler ABD ya da "B Takımı’nın talimatıyla bunu yapmış olabilir. Elbette ki bu iş yine de yanlıştır."

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin son günlerde sergilediği İran tutumunu “çok gülünç” olarak yorumlarken, "Amerikalılar, bir yandan nükleer anlaşmayı çok kötü bir anlaşma olarak görüyorlar ve herhangi bir bahane göstermeden ondan geri çekildiler. Diğer taraftan da İran bazı taahhütlerini azalttığında, hepsi İran’ın kararından endişe duyduklarını öne sürüyorlar. Halbuki anlaşmayı çiğneyen ABD’den endişelenmeli.” ifadelerini kullandı.

İran’ın son nükleer anlaşma kararından kaygı duyduklarını söyleyen Avrupalılara seslenen Ruhani, “İran hakkında endişelenmenize gerek yok. Nükleer anlaşmayı tam olarak ihlal eden ve tüm uluslararası yükümlülükleri baltalayan Amerika Birleşik Devletleri'nden endişelenmelisiniz.” açıklamalarında bulundu.

Ruhani ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer anlaşma çerçevesinde hareket ettiğini ve yapısını zedelemediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin bir kısmında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan İran'la ilgili özel toplantı yapmasını talep eden ABD’nin isteğinin çok gülünç olduğunu değerlendirerek, "ABD’nin bugünkü halleri elleriyle geri itip bacaklarıyla almaya çalışan bir insanın hikayesidir." diye konuştu.