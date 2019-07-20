İran, İngiliz tankerini neden alıkoyduğunu açıkladı

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin neden alıkonulduğunu açıkladı.

İngiliz petrol tankerinin tehlike yarattığını belirten Afifipur, “Bu tanker seyir esnasında bir balıkçı gemiye çarpıyor. Meydana gelen kazadan sonra bunun nedenlerine ilişkin inceleme başlatılması gerekliydi.” dedi.

Afifipur, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaza geçiren balıkçı gemidekiler İngiliz tankerle irtibata geçmeye çalışıyorlar, fakat hiçbir yanıt almayan gemi çalışanları yasal prosedürleri uyarınca, durumu Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürülüğüne bildiriyorlar."

Bunlara ilave olarak Murad Afifipur, "Olayın nedenlerini incelemek için İngiltere'ye ait petrol tankeri Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildi." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları, dün akşam Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.