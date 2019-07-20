İran: Misilleme konusunda geri adım atmayacağız

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Twitter hesabında paylaştığı bir yazıda İran'ın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu tankere ilişkin açıklamada bulundu.

Rızai'nin paylaşımında, "Savaş peşinde değiliz, fakat misilleme konusunda geri adım atmayacağız. Ne Saddam ve Trump olsun ne de İngiltere Kraliçesi." ifadesine yer verildi.

İran: İngiltere bandıralı petrol tankerine el koyduk

İran Devrim Muhafızları, dün akşam Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.