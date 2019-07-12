İngiltere pek yakında tokatlanacak

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşma hakkında Hüccet'ül İslam Sıddıki, "ABD, başından itibaren dengeli ve pek yararlı olmayan nükleer anlaşmayı ihlal ediyordu. Eski ABD Başkanı Obama döneminde de ihlaller vardı ve yaptırımlar uygulandı. Sonra sıra şimdiki başkana (Donald Trump) geldi." dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, Avrupa tarafının nükleer anlaşma tutumunu eleştirerek, "Son bir yılda (ABD anlaşmadan geri çekildikten sonra) Avrupalılar sadece taahhütlerini yerine getirmemekle kalmadılar, aynı zamanda pratikte ABD’ye bağlı oldular." ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok taraflı bir anlaşmadan tarafların çoğusu geri adım atarken sadece birinin hala anlaşmaya bağlı olduğunu söylemesi mantıklı değil. Bu nedir? Gücünü göstermek mi? İzzet mi yoksa hikmet mi? 60 günlük süre de bitti. Bugün ülkedeki yetkililerin hepsi taahhütleri azaltma konusunda hemfikir. Bu karar maalesef nükleer anlaşma kapsamında."

Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, "İhtiyacımıza göre uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 20’e kadar yükseltmeye karar verdik ve bu konuda kimseye aldırış etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına tepki gösteren Hüccet'ül İslam Sıddıki, "İngilizler pek yakında petrol tankeri ele geçirme konusundaki cesaretleri nedeniyle İran'ın güçlü tokadını yerler." diye konuştu.