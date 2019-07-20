İran'ın yaptığı misilleme uluslararası hukuka uygun

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait petrol tankerinin Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmasını değerlendirdi.

İran’ın yaptığı misilleme eylemini "doğru" olarak nitelendiren Kedhudayi paylaşımında, “Misilleme yapma uluslararası hukuka uygun bir davranıştır ve bir devletin gayri meşru davranışlarına karşılık olarak yapılıyor. Yasadışı ekonomik savaş ve tankerlerin alıkonulmasına misilleme olarak İran tarafından yapılan bu eylem uluslararası hukuka uygundur.” ifadelerini kullandı.

İran: İngiltere bandıralı petrol tankerine el koyduk

İran Devrim Muhafızları, dün akşam Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.