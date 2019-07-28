İran'dan Pompeo'nun röportaj talebine yanıt

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklma yapan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran televizyonuna çıkmak istediğini bildiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya yanıt verdi.
Rebii, "İran devet televizyonu Press TV'nin Amerikan asıllı sunucusu Merziye Haşimi, İran adına ABD Dışişleri Bakanı ile röportaj yapaiblir." dedi.
Son günlerde Pompeo, İran halkına seslenmek için ülke televizyonuna çıkabileceğini belirtmişti.
İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, 23 Ocak 2019'da ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı. 11 gün sonra hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılan Merziye Haşimi Tahran'a geri dönmüştü.
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