  1. Ekonomi
31 Temmuz 2019 - 12:35

İran parasından 4 sıfır atılacak

İran parasından 4 sıfır atılacak

İran para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.” dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu açıklamıştı.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktarmıştı.

News Code 1880265
Muhammed BURHAN

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