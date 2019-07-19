Devrim Muhafızları'ndan flaş İHA açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a ait bir İHA’yı düşürdüklerini ileri süren ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Bu açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini ileri süren ABD’lilerin iddialarının yalan, temelsiz ve mesnetsiz olduğunu kanıtlamak için çok yakında düşürüldüğü iddia edilen İHA’nın çektiği USS Boxer amfibik saldırı gemisinin fotoğraflarını paylaşacağız.” belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi de Donald Trump'ın iddiasını yalanlamıştı.

"Trump’ın iddia ettiği İHA dahil olmak üzere tüm İHA’larımız Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’ndeki görevlerini tamamladıktan sonra sapa sağlam üslerine geri döndü." diyen Tuğgeneral Şekarçi, bu tür mesnetsiz iddiaların Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi'nde güvensizlik yaratmak amacıyla ABD'liler tarafından öne sürüldüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etmişti.